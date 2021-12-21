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Доставка суши на дом от Суши Мастер в Ростове

21 декабря 2021, 17:27
Фото: pixabay.com
В век информационных технологий любой товар и даже готовую еду можно заказать, не выходя из дома. Чтобы получить удовольствие от изысканной японской кухни, не нужно выходить из дома и ехать в ресторан.

Жители Ростова предпочитают заказывать суши и роллы на сайте ресторана Sushi Master https://rostov-na-donu.sushi-master.ru/.

Когда можно заказать доставку суши на дом

Доставка готовой еды становится все более востребованной. Это объясняется занятостью людей на работе и хронической нехваткой времени. Порой на приготовление еды совсем не остается времени и сил. Поклонники японской кухни заказывают доставку на дом суши и роллов по разным причинам:

  1. После утомительного рабочего дня не остается сил на походы по магазинам и кулинарные эксперименты. Свежие и сочные суши и роллы утолят голод, восстановят силы и оставят приятные воспоминания о вечере.
  2. Намечается домашнее торжество, корпоратив или дружеская вечеринка. Японская кухня — оптимальный вариант для праздничного стола.
  3. Неожиданно приехали гости, а подать на стол нечего. Спасти ситуацию и накормить близких обедом или ужином поможет сервис доставки на дом.
  4. На работе аврал и некогда сходить на обед.

Чтобы заказать на дом свежие сочные суши, вовсе не нужно искать повод. Можно просто устроить себе и близким маленький праздник и побаловать изысканной и полезной едой.

Почему лучше заказывать в Sushi Master

Ресторанов и суши-баров с доставкой открылось так много, что легко растеряться в обилии предложений. Гости и жители Ростова предпочитают заказывать суши и роллы в сети ресторанов «Суши Мастер». В городе работают 5 заведений этого бренда и все они пользуются популярностью у населения. К преимуществам сети относят:

  1. Отменное качество, вкус и свежесть блюд.
  2. Обширное меню — на сайте можно заказать 70 видов суши и 30 сетов.
  3. Соблюдение сотрудниками ресторанов санитарно-гигиенических норм и требований.
  4. Удобный сайт и мобильное приложение, где можно оформить заказ.
  5. Корректное и доброжелательное отношение сотрудников — курьеров, кассиров, операторов.
  6. Быструю и своевременную доставку.
  7. Несколько вариантов оплаты — гость может выбрать способ, который ему удобен.

На сайте есть раздел «Акции», где можно узнать о действующих бонусах и скидках. Каждую неделю гости могут заказывать новые блюда и сэкономить 20-30% при оплате.

Как оформить заказ

Оформление заявки не вызовет сложностей. Заказать доставку можно на сайте или через мобильное приложение. В личном кабинете вводится:

  • имя и номер телефона;
  • вариант получения — доставка или самовывоз;
  • адрес;
  • желаемое время получения суши;
  • вариант оплаты — картой или наличными.

Сразу после оформления заявки клиенту перезванивает оператор ресторана для подтверждения. Курьер привезет свежее блюдо в течение 45-120 минут или к точно назначенному времени, но не раньше, чем через полчаса после получения заказа.

#Общество
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