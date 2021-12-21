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Лазерная шлифовка лица

21 декабря 2021, 17:18
Фото: pixabay.com
Лазерная шлифовка лица входит в топ процедур, по эффективности сравнимых с эстетической хирургией. Все дело в запуске процессов регенерации, в результате которых кожа полностью обновляется. Рассмотрим подробнее, для чего эффективна процедура, и каких результатов позволяет добиться.

Что такое лазерная шлифовка лица в косметологии

Лазерная шлифовка лица — это глубокий пилинг кожи с применением лазера. Суть процедуры в активации естественных процессов регенерации кожи вследствие ее контролируемого повреждения, которое заключается в снятии эпидермиса и верхних слоев дермы. В результате ускоряется процесс обновления клеток и происходит усиленная выработка коллагена и эластина, что позитивно влияет на внешний вид кожи.

Шлифовка кожи лазером позволяет избавиться от выраженных дефектов кожи, таких как акне и рубцы, а также оказывает мощный лифтинг эффект для зрелой кожи. Преимущества лазерной полировки лица в универсальности, ведь она подходит не только для борьбы с несовершенствами, но и в качестве уходовых мер. Несмотря на болезненность, процедура безопасна для здоровья, при условии соблюдения врачом техники безопасности и следования пациентом рекомендаций по уходу за кожей до и после полировки лица.

Лазерную коррекцию кожи не рекомендуется проводить весной и летом, когда солнце наиболее активно, так как процедура повышает фоточувствительность кожи. Оптимальное время для обработки лица лазером — осень-зима.

Длительность реабилитации после лазерных процедур зависит от глубины воздействия. Ускорить восстановление поможет грамотный уход за кожей с помощью специальных косметических средств, о которых мы расскажем ниже.

Как видите, у процедуры есть плюсы и минусы, но результаты до и после лазерной шлифовки лица демонстрируют ее эффективность для омоложения и борьбы с дефектами кожи.

Особенности процедуры лазерной шлифовки

Как косметологическая процедура лазерная шлифовка кожи имеет свои характерные особенности. В этом разделе мы расскажем, как проходит лазерная коррекция лица, нужно ли к ней готовиться и есть ли противопоказания к проведению.

Показания и противопоказания

Шлифовка лица лазером успешно применяется не только для коррекции эстетических несовершенств,

но и для лечения некоторых заболеваний кожи. Показаниями к лазерной шлифовке являются:

  • Невоспалительная форма акне, которая сопровождается застойными пятнами постакне и рубцами;
  • Гиперкератоз — утолщение рогового слоя кожи, что приводит к закупорке пор и угревой сыпи;
  • Нарушение рельефа кожи вследствие рубцов, шрамов и растяжек;
  • Морщины, потеря тургора кожи и другие возрастные изменения;
  • Птоз — провисание тканей, что ведет к деформации овала лица;
  • Гиперпигментация кожи на фоне фотостарения и возрастных изменений;
  • Купероз — проступание «сосудистых сеточек» на поверхности кожи.

Учитывая травматичность лазерной шлифовки кожи лица, у нее есть противопоказания, в том числе специфические. К наиболее важным относятся:

  • Тяжелые воспалительные формы акне;
  • Склонность к рубцеванию кожи при незначительной травматизации;
  • Множественные родинки и новообразования кожи;
  • Воспалительные и инфекционные заболевания, включая ОРВИ;
  • Онкологические и аутоиммунные заболевания;
  • Беременность и грудное вскармливание.

Перед тем, как записаться на процедуру омоложения или чистки лица лазером, следует обязательно проконсультироваться с дерматологом.

Подготовка к процедуре

Разобравшись, для чего делают лазерную полировку лица в косметологии, рассмотрим, как к ней готовиться. От правильной подготовки к процедуре зависит итоговый результат, и даже длительность восстановления. Итак, что нужно сделать перед лазерной шлифовкой:

  • За месяц до процедуры начните активно защищать кожу от ультрафиолета: используйте санскрины, отмените солярий и избегайте прямых солнечных лучей;
  • За две недели воздержитесь от посещения солярия, бани и сауны;
  • За несколько дней до процедуры прекратите прием препаратов, разжижающих кровь;
  • Накануне процедуры ограничьте физическую активность и алкоголь.

Кроме того, следует заранее посетить косметолога, чтобы подобрать тип лазера и определить, сколько процедур вам потребуется.

Как проводится

Лазерная шлифовка кожи подразумевает нагрев лица или его участков лазером определенного вида. Существует 2 основных типа лазера:

  • Углекислотный (карбоксидный, CO2) — интенсивно воздействует на слои эпидермиса и дермы, стимулируя глубокое обновление кожи. Этот тип лазера для лица применяют для удаления шрамов, рубцов и выравнивания рельефа кожи.
  • Эрбиевый — оказывает мягкое воздействие на лицо, подходит для зон с тонкой кожей: век и шеи. С его помощью избавляют от пигментных пятен, мелких морщин и слабовыраженных дефектов кожи. Также лазер обеспечивает лифтинг эффект и повышает тургор кожи.

По способу обработки кожи процедура бывает двух видов:

  1. Традиционная методика — это глубокая лазерная шлифовка лица, при которой кожа полностью подвергается обработке аппаратом. Воздействию подвергается вся площадь обрабатываемой зоны (всего лица или, к примеру, лба), из-за чего является достаточно травматичной и болезненной. Применяется для корректировки сложных дефектов кожи, таких как прыщи, рубцы и шрамы. Требует длительного восстановительного периода, во время которого возможны отеки, покраснения и зуд кожи.
  2. Фракционная методика — точечное воздействие лазера на кожу, при котором свет луча рассеивается. Метод является менее травматичным и подходит для курсового применения. Используется для лазерного омоложения и борьбы с несовершенствами. После фракционного воздействия восстановление происходит быстрее и не сопровождается неприятными ощущениями.

Уход и реабилитация

Определив, для чего нужна лазерная шлифовка лица и как она делается, узнаем, как проходит реабилитация после процедуры и как ухаживать за кожей в этот период.

  1. Первые 2 дня после процедуры не умывайте лицо водой, вместо этого можно использовать физраствор или средство, назначенное вашим врачом.
  2. Если на лице появились корочки, то не сдирайте их самостоятельно, иначе можно получить рубец или застойное пятно.
  3. Первые несколько дней после процедуры рекомендуется спать на спине.
  4. На протяжении всего восстановительного периода нельзя посещать сауну, баню, бассейн и солярий.
  5. Сведите физическую активность до минимума, хотя бы в течение первой недели после процедуры.
  6. В течение месяца после лазерной шлифовки используйте солнцезащитный крем с SPF-50 даже в холодное время года.
  7. Для ускорения процессов заживления наносите на лицо легкие гели и сыворотки, предназначенные для ухода за кожей после косметологических процедур.

Восстановительный период длится от недели до месяца, что зависит от индивидуальных особенностей организма и глубины воздействия лазера. На протяжении всего периода реабилитации следует строго придерживаться правил ухода за кожей и особенно тщательно защищать ее от солнца.

Результат лазерной шлифовки лица

Переходим к результатам лазерной шлифовки лица. Чего можно добиться с помощью процедуры?

  • Заметно выравнивается рельеф кожи, снижается выраженность акне и постакне;
  • Становятся менее заметными рубцы и шрамы;
  • Сужаются поры, кожа приобретает однородный тон;
  • Морщин становится меньше, осветляется гиперпигментация;
  • Кожа подтягивается, овал лица приобретает четкость.

То, как выглядит лицо после лазерной шлифовки — две большие разницы, причем, результат заметен уже после первой процедуры. Точное количество сеансов рассчитывается индивидуально, в зависимости от состояния кожи и специфики проблемы.

3 средства SkinСeuticals по уходу за кожей лица после лазерной полировки

Главное, что дает лазерная шлифовка лица — это эффект чистой и молодой кожи, который сохраняется надолго. Продлить действие процедуры, а также ускорить реабилитацию помогут косметические средства SkinСeuticals, рекомендованные дерматологами для применения после эстетических процедур.

Фото: АО «Л’Ореаль»

Успокаивающая маска PHYTO CORRECTIVE MASQUE

Интенсивно увлажняющая и успокаивающая кожу маска с гелевой текстурой с легким охлаждающим эффектом эффективно восстанавливает поврежденную и обезвоженную кожу. На 47% снижает дискомфорт после фракционной лазерной шлифовки, уменьшает покраснения, снимает отечность.

Состав:

  • Тимол (экстракт листьев тимьяна) — обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами, снижает красноту, уменьшает зуд и жжение;
  • Экстракт огурца — освежает и смягчает кожу, помогает сохранить влагу в клетках кожи;
  • Экстракт листьев оливы — оказывает антиоксидантное действие, уменьшает сухость и шелушение, обновляет и восстанавливает кожу.

В составе нет спирта, красителей, ароматизаторов, парабенов и комедогенных ингредиентов.

Как действует: успокаивает кожу после эстетических процедур, снимает воспаление, красноту и жжение, восполняет баланс влаги, освежает и дарит чувство мгновенного комфорта при применении.

Фото: АО «Л’Ореаль»,

Обновляющая сыворотка RETEXTURING ACTIVATOR

Глубоко увлажняющая и восстанавливающая сыворотка улучшает рельеф кожи, ускоряет процессы регенерации и обновления. Средство применяется при подготовке к лазерной шлифовке, а также спустя 1,5-2 недели после процедуры для ускорения заживления тканей.

Состав:

  • Комплекс гидроксиэтил мочевины 20% и аминосульфоновой кислоты 5% — стимулирует естественный процесс отшелушивания кожи;
  • Комбучка (продукт ферментации чая с чайным грибом) — улучшает тон лица;
  • Гиалуроновая кислота — поддерживает оптимальный уровень увлажнения кожи.

Как действует: ускоряет процессы регенерации кожи, продлевает эффект косметологических процедур. Рекомендуется применять вместе с антиоксидантными и солнцезащитными средствами.

Фото: АО «Л’Ореаль»

Солнцезащитный флюид SHEER MINERAL UV DEFENSE SPF50

Солнцезащитное средство с SPF50 содержит исключительно минеральные фильтры против ультрафиолетовых лучей спектра А и В, которые провоцируют гиперпигментацию и ускоряют фотостарение кожи. Благодаря легкой текстуре флюид быстро впитывается, не оставляя белесой пленки.

Состав:

  • 100% минеральные фильтры — обеспечивают защиту от UNA/UNB лучей;
  • Артемия салина (экстракт планктона) — уменьшает чувствительность к ультрафиолету, препятствует повреждению коллагеновых волокон и ускоряет регенерацию клеток.

Как действует: защищает ослабленную и поврежденную кожу от вредного действия ультрафиолета, способствует ее заживлению и восстановлению.

Часто задаваемые вопросы

В этом блоке мы подробно ответим на популярные вопросы о том, что такое лазерная шлифовка лица, чем опасна и сколько времени сохраняется эффект от процедуры.

Что такое лазерная шлифовка лица простыми словами?

Лазерная шлифовка кожи — это аппаратный пилинг, при котором затрагивается не только поверхностные, но и глубокие слои кожи. Тепловое воздействие лазера повреждает клетки кожи, стимулируя их регенерацию. В результате верхние слои кожи полностью обновляются, чем и обеспечивается эффект оздоровления и омоложения.

Опасна ли лазерная шлифовка лица?

При соблюдении техники безопасности, исправности оборудования и квалифицированности врача процедура не является опасной для здоровья.

Можно ли проводить лазерную шлифовку лица в домашних условиях?

Процедуру лазерной шлифовки проводит сертифицированный специалист с помощью современного оборудования. В домашних условиях использовать лазеры запрещено, так как можно нанести непоправимый вред здоровью.

Сколько раз нужно делать лазерную шлифовку лица?

Точное количество сеансов определяет врач-косметолог после осмотра кожи пациента. При наличии серьезных дефектов кожи, например, рубцов и шрамов понадобится до 7 сеансов. Для поддержания тонуса и цвета кожи достаточно одной процедуры.

Сколько времени длится эффект от лазерной шлифовки лица?

Эффект сохраняется на протяжении 5 лет, а первые результаты видны спустя 1-2 недели после процедуры. Продлить результат поможет правильный уход за кожей в домашних условиях с применением специальных косметических продуктов.

*На правах рекламы, АО «Л’Ореаль», ИНН 7726059896, ОГРН 1027700054986

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