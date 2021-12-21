Началось повторное рассмотрение дела по откатам военных-строителей в Екатеринбурге

Дело завели после того, как подрядчик по реконструкции комплекса Оровайских казарм обвинил военных в получении откатов. По информации следствия, Рякин требовал со строителей материалы для личных нужд — ремонта дачи своей тещи. Оттуда правоохранители и изъяли стройматериалы на сумму около 250 тысяч рублей. Общая сумма откатов на двоих у Рякина и Бочкарева составила 1,75 миллионов рублей.