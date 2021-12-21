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Posted 21 декабря 2021, 10:49

Published 21 декабря 2021, 10:49

Modified 29 ноября 2024, 18:27

Updated 29 ноября 2024, 18:27

Тагильский ВГОК заплатит 1,4 млн рублей ФНС за добычу полезных ископаемых

Тагильский ВГОК заплатит 1,4 млн рублей ФНС за добычу полезных ископаемых

21 декабря 2021, 10:49
Фото: 1MI.
Тагильский ВГОК проиграл суд федеральной налоговой службе и теперь должен заплатить 1,4 млн рублей.

В мае прошлого года налоговики потребовали от предприятия заплатить 1,4 млн рублей, из которых около 1 млн – налог на добычу полезных ископаемых за апрель 2019, остальное - пени и штрафы. ВГОК решил обжаловать данное требование в суде, настаивая на применение пониженной ставки по НДПИ ввиду консервации шахты «Магнетитовая».

Тем не менее и суд первой инстанции, и апелляционный заняли сторону ФНС, поэтому предприятию все-таки придется заплатить 1,4 млн рублей, сообщает «ПравдаУрфо».

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#Экономика#Нижний Тагил#Суд#Налоги
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