Тагильский ВГОК заплатит 1,4 млн рублей ФНС за добычу полезных ископаемых

В мае прошлого года налоговики потребовали от предприятия заплатить 1,4 млн рублей, из которых около 1 млн – налог на добычу полезных ископаемых за апрель 2019, остальное - пени и штрафы. ВГОК решил обжаловать данное требование в суде, настаивая на применение пониженной ставки по НДПИ ввиду консервации шахты «Магнетитовая».