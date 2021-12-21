Тагильский ВГОК заплатит 1,4 млн рублей ФНС за добычу полезных ископаемых

Posted 21 декабря 2021, 10:49
Published 21 декабря 2021, 10:49
Modified 29 ноября 2024, 18:27
Updated 29 ноября 2024, 18:27
В мае прошлого года налоговики потребовали от предприятия заплатить 1,4 млн рублей, из которых около 1 млн – налог на добычу полезных ископаемых за апрель 2019, остальное - пени и штрафы. ВГОК решил обжаловать данное требование в суде, настаивая на применение пониженной ставки по НДПИ ввиду консервации шахты «Магнетитовая».
Тем не менее и суд первой инстанции, и апелляционный заняли сторону ФНС, поэтому предприятию все-таки придется заплатить 1,4 млн рублей, сообщает «ПравдаУрфо».