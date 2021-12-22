5-месячный ребенок умер после самовольного ухода с мамой из больницы в Нижнем Тагиле

Однако вечером 8 ноября мать пятимесячного малыша самовольно забрала его и покинула стационар. Работники больницы сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, а также много раз звонили матери ребенка, пытаясь объяснить, что тому обязательно нужно продолжить лечение. Также об этом было сообщено руководству Невьянской больницы, рассказали нам в пресс-службе нижнетагильской ДГБ.