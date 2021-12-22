Фура с капустой перевернулась на трассе под Екатеринбургом

Повреждения получил автомобиль Foton, перевозивший капусту, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Грузовик в условиях снегопада двигался в сторону Екатеринбурга. На скользкой дороге машину занесло. Потеряв управление управление, она столкнулась со стоящим большегрузом MAN и рухнула на бок.
При ударе об асфальт кузов грузовик получил повреждения. Его содержимое — кочаны капусты — высыпалось на проезжую часть.
По предварительным данным, всему виной невнимательность 33-летнего водителя Foton. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, сообщили в областной ГИБДД.