Группа "Россети" ввела в эксплуатацию подстанцию "Полевая" в Ростовской области

Глава ПАО “Россети” Андрей Рюмин отметил, что компания стремится к развитию на опережение, учитывая потребности - настоящие и будущие, клиентов. Приоритетными являются единые стандарты, подходы, а также высокое качество обслуживания на всей территории присутствия. Несмотря на то что у объектов разные задачи, у них есть общая черта - при реализации проектов применены актуальные решения, которые обеспечивают высокий уровень надежности и эффективности передачи электроэнергии потребителям.