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Накануне досрочных каникул у тагильских школьников не работает «Сетевой город»

22 декабря 2021, 13:51
Фото: 1MI
Дистанционный сервис «Сетевой город. Образование» несколько дней не работает в Нижнем Тагиле. При этом каникулы у школьников наступят на неделю раньше, 25 декабря.

В родительском чате нам сообщили, что «Сетевой город» в ближайшее время работать не будет. Все оценки за четверть будут выставлены в бумажный дневник, рассказала подписчица редакции TagilCity.ru.

По ее словам, сбой в работе системы доставляет большие неудобства. Школьники не могут посмотреть четвертные оценки и исправить долги, если они имеются. А у родителей нет возможности проконтролировать учебный процесс.

Фото: TagilCity.ru

Напомним, тагильчане периодически жалуются на работу «Сетевого города». Технические сбои часто происходят в работе сервиса. Управление образования города связывает это с большой нагрузкой на сайт.

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#Сеть#Образование#Школы#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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