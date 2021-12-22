Недовольная суммой членских взносов в саду тагильчанка оспорила решение в суде

Posted 22 декабря 2021, 09:35
Published 22 декабря 2021, 09:35
Modified 18 сентября 2022, 14:34
Updated 18 сентября 2022, 14:34
На заседании суда истец заявила, что информация о проведении собрания была расклеена на досках объявлений, отдельно члены товарищества о мероприятии и его повестке не уведомлялись.
Садоводов собрали на берегу пруда возле дамбы, при этом количество голосовавших никто не считал, но их было меньше, чем нужно для принятия решения. Число высказавшихся «за» смотрели визуально по рукам. Я присутствовала при этом, но голосовала против, рассказала тагильчанка в суде.
По итогам собрания был утвержден размер членских взносов, введена плата за подключение к электроэнергии и назначен новый казначей. Председатель садового товарищества «Северный 4» исковые требования не признал. Он пояснил, что решение было принято правомерно.
Собрание было ежегодным, плановым, решения принимались голосованием большинства присутствующих, а вопрос о наличии кворума не обсуждался, пояснил ответчик.
Согласно законодательству, решение общего собрания членов товарищества за подписью председателя должно быть оформлено протоколом с указанием результатов голосования и подписью каждого члена товарищества, присутствовавших на собрании.
В результате суд признал, что мероприятие было проведено с существенными нарушениями при отсутствии кворума. Поэтому все принятые на собрании решения были признаны недействительными. С садового товарищества «Северный 4» будут взысканы расходы по оплате государственной пошлины.