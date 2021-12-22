tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря 2021, 09:35

Published 22 декабря 2021, 09:35

Modified 18 сентября 2022, 14:34

Updated 18 сентября 2022, 14:34

Недовольная суммой членских взносов в саду тагильчанка оспорила решение в суде

Недовольная суммой членских взносов в саду тагильчанка оспорила решение в суде

22 декабря 2021, 09:35
Фото: 1MI.
Решение общего собрания членов товарищества «Северный 4» по размеру ежегодных взносов, стоимости подключения электроэнергии и выборе казначея признал недействительным Дзержинский районный суд после обращения жительницы Нижнего Тагила.

На заседании суда истец заявила, что информация о проведении собрания была расклеена на досках объявлений, отдельно члены товарищества о мероприятии и его повестке не уведомлялись.

Садоводов собрали на берегу пруда возле дамбы, при этом количество голосовавших никто не считал, но их было меньше, чем нужно для принятия решения. Число высказавшихся «за» смотрели визуально по рукам. Я присутствовала при этом, но голосовала против, рассказала тагильчанка в суде.

По итогам собрания был утвержден размер членских взносов, введена плата за подключение к электроэнергии и назначен новый казначей. Председатель садового товарищества «Северный 4» исковые требования не признал. Он пояснил, что решение было принято правомерно.

Собрание было ежегодным, плановым, решения принимались голосованием большинства присутствующих, а вопрос о наличии кворума не обсуждался, пояснил ответчик.

Согласно законодательству, решение общего собрания членов товарищества за подписью председателя должно быть оформлено протоколом с указанием результатов голосования и подписью каждого члена товарищества, присутствовавших на собрании.

В результате суд признал, что мероприятие было проведено с существенными нарушениями при отсутствии кворума. Поэтому все принятые на собрании решения были признаны недействительными. С садового товарищества «Северный 4» будут взысканы расходы по оплате государственной пошлины.

Материалы по теме
Вернуть тагильским дачникам остановку «Высоковольтную» смогут при допфинансировании1 млн за смерть родственника отсудили у больницы жители Екатеринбурга
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Протокол#Сады#Председатель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика