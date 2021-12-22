Недовольная суммой членских взносов в саду тагильчанка оспорила решение в суде

Садоводов собрали на берегу пруда возле дамбы, при этом количество голосовавших никто не считал, но их было меньше, чем нужно для принятия решения. Число высказавшихся «за» смотрели визуально по рукам. Я присутствовала при этом, но голосовала против, рассказала тагильчанка в суде.