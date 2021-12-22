Новые светофоры заработали на выезде с Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле

Светофоры были установлены несколько недель назад, работать они начали 22 декабря. Объекты работают в двухфазном режиме для автомобилей, пешеходный переход там не предусмотрен, рассказала подписчица редакции TagilCity.ru.
Теперь жители Сухоложского поселка могут беспрепятственно выехать на Фестивальную по направлению в сторону Южного подъезда и улицы Кулибина.
Напомним, по дороге на Вагонку в Нижнем Тагиле для автомобилистов организовывается «зеленая волна». 26 светофорных объектов устанавливают на улицах Фестивальная, Красногвардейская, Южный подъезд и Восточное шоссе с выездом на Верхнюю Салду.