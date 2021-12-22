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Предприятие Свердловской области не доплатило государству 200 млн руб налогов

22 декабря 2021, 09:38
Фото: 1mi
Свердловское предприятие ООО «НикаПетротэк» оказалось в эпицентре скандала, который связан с укрывательством налогов в крупном размере.

Фундамент этой версии составили материалы проверки, предоставленные в Следком региональным управлением Федеральной налоговой службы. В ходе проверки было установлено, что головной офис компании находится в Екатеринбурге, а на рынке она существует семь лет. И за это время провела немало успешных коммерческих сделок. Однако у следствия есть достоверные данные о том, что компания скрывала налоги.

В одну из деклараций, представленной в Инспекцию ФНС России по Кировскому району Екатеринбурга, организация вписала заведомо ложные сведения о нескольких, якобы оформленных сделках. На деле же они не заключались, а значит предприятие экономило, а не тратило деньги. Вопросы у следствия возникли по финансовым операциям за период с 1 января 2016 года по 28 марта 2017 года.

ООО «Юниторг», ООО «Энергомаш», ООО «БелстарПлюс», ООО «Луцера» — все это фирмы, с которыми якобы имелись соглашения. Но следователи выяснили: это фикция. И возбудили уголовное дело, в котором фигурирует экс-директор ООО «НикаПетротэк» Павел Русинов, который уволился за несколько месяцев до возбуждения уголовного дела, сообщает «КП-Екатеринбург».

#Екатеринбург#Свердловская область#Налоги#Общество
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