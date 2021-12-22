Предприятие Свердловской области не доплатило государству 200 млн руб налогов

Фундамент этой версии составили материалы проверки, предоставленные в Следком региональным управлением Федеральной налоговой службы. В ходе проверки было установлено, что головной офис компании находится в Екатеринбурге, а на рынке она существует семь лет. И за это время провела немало успешных коммерческих сделок. Однако у следствия есть достоверные данные о том, что компания скрывала налоги.