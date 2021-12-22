Свердловских пенсионеров приглашают на прививку от COVID за деньги

Размер выплаты для одного человека составляет 300 рублей. Чтобы получить эти денежные средства, предлагается поставить прививку от «короны» до конца этого года и в январе 2022 года. Уколы делают в Кировоградской центральной городской больнице. По окончании процедуры выдается сертификат о прохождении двух этапов вакцинации. Кроме него потребуется паспорт гражданина РФ, трудовая книжка, пенсионное удостоверение и справка о прививке из больницы.