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Управляющую компанию в Нижнем Тагиле наказали за мошек и комаров

22 декабря 2021, 08:44
Фото: pixabay.com
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел дело о потопе в подвале дома, из-за чего жильцам стали досаждать комары и мошки.

Это дело слушалось в порядке административного судопроизводства. В качестве истца выступал тагильский Санэпиднадзор, а ответчиком было общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищно-коммунальное управление».

В одном из многоквартирных домов водой затопило подвал. Жители просили исправить аварийную ситуацию, но коммунальщики и ухом поначалу не вели. Возмущенные этим люди обратились в надзорное ведомство.

Информацию проверили и установили, что захламленный подвал напоминает болото. Пока никто не откачивал воду, в нем и мусороприемной камере расплодились комары, мошки, пауки, тараканы.

УК «ЖКУ» оповестили о дате и времени суда повесткой, но фирма приглашение проигнорировала. На юрлицо был наложен штраф в размере 10 000 рублей.

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#Комары#Жильцы#Нижний Тагил#Подвал#Общество
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