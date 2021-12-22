Волонтеры в Екатеринбурге спасли из арендованной квартиры 55 кошек

Настоящую спецоперацию в микрорайоне ВИЗ Екатеринбурга провели защитники животных. Они спасли из «тюремного» заточения 55 беспородных кошек. Животные эти обитали в арендованной хозяйкой квартире на протяжении трех лет кряду. И все это время в помещении стояла страшная вонь, потому что хозяйка приходила разве что за тем, чтобы покормить своих питомцев.
Волонтеры отреагировали на сообщения местных жителей и выехали на адрес. Когда квартиру открыли, их глазам предстали разношерстные «пленники». Кошки жалобно мяукали и норовили сбежать. А все началось с одной-единственной не стерилизованной пары животных. За три года их число возросло до 55.
Хозяйку пожурили за такое отношение к питомцам. Женщина раскаялась и приняла участие в поиске нового дома для них. Но в итоге его нашел нашел один из местных жителей. Туда и переправили всех хвостатых-усатых. Они нуждаются в новых хозяевах, а также в кормах, наполнителях, игрушках, сообщает Е1.