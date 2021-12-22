Волонтеры в Екатеринбурге спасли из арендованной квартиры 55 кошек

Настоящую спецоперацию в микрорайоне ВИЗ Екатеринбурга провели защитники животных. Они спасли из «тюремного» заточения 55 беспородных кошек. Животные эти обитали в арендованной хозяйкой квартире на протяжении трех лет кряду. И все это время в помещении стояла страшная вонь, потому что хозяйка приходила разве что за тем, чтобы покормить своих питомцев.