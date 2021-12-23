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Инфраструктуру планируется развивать на выделенных многодетным россиянам участках

23 декабря 2021, 12:10
Фото: 1MI
Деньги на развитие инфраструктуры на участках, выделенных многодетным семьям в России, будут распределяться по заявкам регионов, в том числе по нацпроектам. Об этом рассказал на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Вопрос о проблемах с дорогами, школами, садиками и поликлиниками рядом с участками, выделенным многодетным семьям, поднял журналист из Татарстана. Он отметил, что такая ситуация наблюдается по всей России.

На развитие инфраструктуры выделяется 500 миллиардов и еще 460 миллиардов по национальным проектам. Их нужно «вписать» в планы развития, чтобы решались проблемы многодетных семей, ответил Владимир Путин.

Напомним, около тысячи многодетным семьям из Нижнего Тагила были выделены земли в районе Ольховка. Жители жаловались на отсутствие газа, электричества и бездорожье. На 2022 год там запланировано проектирование инженерных коммуникаций.

Проектирование коммуникаций на Ольховке в Нижнем Тагиле планируется в 2022 году
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#Пресс-конференция#Многодетные семьи#Владимир Путин#Инфраструктура#Эксклюзив#Общество
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