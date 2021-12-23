Инфраструктуру планируется развивать на выделенных многодетным россиянам участках

Вопрос о проблемах с дорогами, школами, садиками и поликлиниками рядом с участками, выделенным многодетным семьям, поднял журналист из Татарстана. Он отметил, что такая ситуация наблюдается по всей России.
На развитие инфраструктуры выделяется 500 миллиардов и еще 460 миллиардов по национальным проектам. Их нужно «вписать» в планы развития, чтобы решались проблемы многодетных семей, ответил Владимир Путин.
Напомним, около тысячи многодетным семьям из Нижнего Тагила были выделены земли в районе Ольховка. Жители жаловались на отсутствие газа, электричества и бездорожье. На 2022 год там запланировано проектирование инженерных коммуникаций.