Избыточную смертность от COVID-19 объяснил Владимир Путин

Общая статистика заболеваемости коронавирусом в России за все время пандемии на 23 декабря составляет 10 миллионов 318,6 тысячи человек. За последние сутки новая инфекция подтвердилась у 25,6 тысячи жителей РФ. От инфекции за последние сутки скончалось 1002 россиян, за все время пандемии в России — 301 271 человек. Количество выздоровевших ежесуточно продолжает расти — на 23 декабря излечиться от COVID-19 удалось 41,6 тысячи россиян, за все время пандемии — 9 миллионам 140 тысячам жителей России.