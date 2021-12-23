О доступе в социальные сети только по паспорту высказался Владимир Путин

Защита подростков от негативной информации — проблема насущная для всех стран, не только для России. В конгресс зовут представителей фейсбука, для соцсетей это бизнес — «деньги любой ценой». Корпорации уходят от национального контроля, о детях не думают. Отсюда и негативные проявления,отметил президент РФ.