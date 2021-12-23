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Путин отверг обвинения в адрес «Газпрома» со стороны Европы

23 декабря 2021, 16:06
Фото: pixabay.com
Обвинения в адрес российского концерна «Газпром» в развитии энергетического кризиса на территории Европы не содержат в себе истины. Такого мнения придерживается президент РФ Владимир Путин.

Глава российского государства назвал это «попыткой поставить все с ног на голову». Владимир Путин выразил свое мнение в ходе ежегодной пресс-конференции, пишут «Народные Новости».

На Западе «врут все и все время», констатировал российский лидер. Политик заверил в том, что наш экспортер природного газа обеспечивает поставки всего объема, запрашиваемого контрагентами в рамках заключенных контрактов.

Кроме этого, газовый монополист России нарастил поставки энергоносителя в страны Дальнего Зарубежья — объем увеличился на 20 процентов. Экспорт «голубого» топлива в Европу тоже растет, подчеркнул Путин. По его словам, речь идет о единственной мировой компании, демонстрирующей подобное поведение.

Президент России заявил также о том, что Москва не стремится к захвату газового рынка Европы.

#Политика
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