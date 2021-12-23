Советы психолога: как помочь ребенку учиться самостоятельно или дистанционно

Правильно организованное пространство школьника не менее важно при дистанционной или самостоятельной форме обучения. Рабочее место должно находиться в месте, где нет отвлекающих факторов. Важен порядок на его поверхности: просторное место без посторонних предметов, чтобы ребенок смог положить учебник, тетрадь и другие учебные принадлежности.