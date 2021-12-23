Советы психолога: как помочь ребенку учиться самостоятельно или дистанционно

При дистанционной форме обучения важно, чтобы ребенок соблюдал режим дня школьника. Вставал за час до занятий, умывался, завтракал, переодевался и только потом приступал к урокам. Учебный настрой поможет создать смена домашней одежды на повседневную.
Если ученик в 5 или 6 классе, родители должны подготовить одежду, в которой он будет присутствовать на видеоконференции. Учитель видит его опрятным, ребенок выглядит как школьник,говорит клинический психолог Оксана Кириллова.
Соблюдать режим дня необходимо и при самостоятельном обучении. Приступать к занятиям утром, а не во второй половине дня. Классная работа должна заканчиваться аналогично школьному времени, то есть не позднее 12-13 часов. К выполнению домашнего задания ребенок должен приступить в 16-17 часов.
Также предполагается вечерняя прогулка, как это было при посещении школы. Если работают кружки, то посещение кружков. Дела по дому. То есть режим дня школьника, вашей семьи оставляем точно таким же. Меняется форма обучения, сказала психолог ДГБ Оксана Кириллова.
Правильно организованное пространство школьника не менее важно при дистанционной или самостоятельной форме обучения. Рабочее место должно находиться в месте, где нет отвлекающих факторов. Важен порядок на его поверхности: просторное место без посторонних предметов, чтобы ребенок смог положить учебник, тетрадь и другие учебные принадлежности.
При дистанционном обучении перерывы регламентирует учитель. Отдых между уроками необходим и при самообразования.
Сделал русский язык — отдохнул 10 минут. Математику — 15-20 минут, так как это второй урок. Можно выйти прогуляться с собакой или дойти до магазина. И приступать снова к выполнению заданий, сказала детский психолог Оксана Кириллова.
Родителю необходимо проверить компьютер или другое средство связи, чтобы ученик смог подключиться к видеоконференции и отправить выполненное задание или домашнюю работу учителю в срок.
Ученики 5-6 класса иногда не могут отправить работу или выйти в видеоконференцию, из-за этого они тревожатся, нервничают, плачут и бояться, что будет долг, объяснила детский психолог.
Конфликты при дистанционном или самостоятельном обучении в семье часто возникают из-за того, что родитель делает поспешные выводы, рассказала Оксана Кириллова. Педагог может из-за большой нагрузки отложить или потерять материал, который прислал ученик.
Дети же очень тревожатся, ждут, когда учитель посмотрит их работу. А родитель посмотрел и увидел в «Сетевом городе» точку. Он решает, что это долг, из-за чего происходит конфликт, говорит детский психолог.
Также важно после работы провести время с ребенком и лишь потом приступать к проверке уроков, отправке задания.
Ребенок был один дома. Как-то пытался себя организовать, ему было сложно, поэтому сначала спросите, как прошел день, вместе попейте чай, поговорите о чем-то отвлеченном от школы,рассказала клинический психолог ДГБ Оксана Кириллова.
Особая помощь и поддержка, говорит психолог, нужны ученикам 5 и 6 класса. Пятиклассники только начинают обучаться в среднем звене школы: знакомиться с новой формой обучения, с разными предметами и учителями.
Важно задавать учителю вопросы, если вам или ребенку что-то непонятно. Не всегда дети могут найти учителя, из-за этого они начинают переживать и нервничать,говорит детский психолог Оксана Кириллова.