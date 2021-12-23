TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Владимир Путин рассказал об индексации пенсий в 2022 году

23 декабря 2021, 13:53
Фото: Скриншот видео Первого канала
Вопрос про индексацию пенсий был задан Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции 23 декабря.

Индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне ниже инфляции, но индексация пенсий должна по закону соответствовать уровню инфляции, отметила задававшая вопрос журналистка.

Я с вами полностью согласен. И мы не должны об этом забывать. Правительство РФ должно будет делать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам удавалась это сделать. И мы обязательно это сделаем. Это первое. И второе: в следующем году соответствующие решения будут приняты и по так называемому силовому блоку, чтобы выравнить в этой сфере доходы людей. Это должно коснуться и пенсий военнослужащих,заявил президент РФ.

На данный момент с 1 января следующего года страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%, а социальные — на 7,7%, тогда как уровень годовой инфляции выше 8%.

Напомним, что в Кировоградском городском округе свердловские пенсионеры могут получить 300 рублей за сделанную прививку от COVID-19.

Свердловских пенсионеров приглашают на прививку от COVID за деньги
Узнать подробнее

#Инфляция#Индексация#Пенсии#Владимир Путин#Политика
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25