Владислав Пинаев заявил о росте интересов инвесторов к проектам Нижнего Тагила

Город развивается. Я рад, что у нас появились инвесторы. Вновь о городе заговорили. Да, мы не Екатеринбург. Но у нас своя стать. Мы промышленный центр Урала и Свердловской области. Поэтому то, что к нам снова повернулись лицом инвесторы, что у нас развиваются и градообразующие предприятия, и предприятия на территории города, развиваются наши предприниматели, — это дорогого стоит. Мы будем направлять все силы, чтобы город Нижний Тагил в свой 300-летний юбилей стал еще краше,заявил Владислав Пинаев.