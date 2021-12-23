Жители Нижнего Тагила будут платить за отопление и горячую воду больше

Информация о грядущем изменении тарифов представлена на портале правовой информации Свердловской области. Среди прочих городов есть и Нижний Тагил. Указывается, что с июля 2022 года 1 кубометр горячей воды в городе будет будет стоить 26 рублей 23 копейки, а гигакаллория тепла — уже 1468 рублей 40 копеек.