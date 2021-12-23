«Золотой» повар из Екатеринбурга одержал победу в «Адской кухне»

За плечами мужчины учеба в Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме. Еще будучи 20-летним, он вошел в состав сборной команды Урала и принимал участие в 14 по счету международном чемпионате по кулинарии и сервису среди юниоров. Было это в столичном ресторане «Космос». Каравай свердловчанин принес в зал на собственноручно сшитом рушнике с вышивкой. Команда Георгия завоевала Гран-при и золотой кубок чемпионата.