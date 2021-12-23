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«Золотой» повар из Екатеринбурга одержал победу в «Адской кухне»

23 декабря 2021, 05:01
Фото: Георгий Матвеев, instagram
Свердловчанин Георгий Матвеев занял первое место в кулинарном шоу «Адская кухня» на телеканале «Пятница».

Этот молодой человек уже не раз прославлял Свердловскую область. Страсть к кулинарному искусству он впитал еще с юных лет. Кроме готовки Георгий Матвеев неплохо разбирается в музыке, поет песни, занимается рисованием и даже шьет.

За плечами мужчины учеба в Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме. Еще будучи 20-летним, он вошел в состав сборной команды Урала и принимал участие в 14 по счету международном чемпионате по кулинарии и сервису среди юниоров. Было это в столичном ресторане «Космос». Каравай свердловчанин принес в зал на собственноручно сшитом рушнике с вышивкой. Команда Георгия завоевала Гран-при и золотой кубок чемпионата.

Так к талантливому повару и прилипло прозвище «Золотой». Хотя сам мужчина себя таковым не считает. Он хорошо делает то что у него получается и притом с характерной изюминкой.

Фото: Георгий Матвеев, instagram

Не стало исключением и участие в культовом кулинарном шоу «Адская кухня» на телеканале «пятница», которое ведет известный на всю страну шеф-повар Константин Ивлев. Пятый по счету сезон продолжался более 120 дней, за победу боролись 22 участника из разных регионов России. Георгий и здесь оказался вне конкуренции.

— Мне понравился «Золотой», потому что он в течение всего сезона шел достаточно настырно. Он мне запомнился тем, что он обладает знаниями большого количества кулинарных техник»,заявил шеф Ивлев в эфире телеканала.

По итогу конкурса Георгий Матвеев получил 1 млн рублей и возможность работать с Константином Ивлевым.

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#Москва#Ивлев#Повар#Шоу#Кухня#Новости УрФО#Общество
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