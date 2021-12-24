Детский досуговый центр появится на ГГМ в Нижнем Тагиле

Планируется, что в стенах центра дети смогут заниматься научной работой, проводить исследования, раскрывать свои таланты и даже заняться музыкой. В зданиях будет два актовых зала, выставочные залы, кабинеты для кружков, студия звукозаписи и монтажа видео. Для детей с ОВЗ будет предусмотрена безбарьерная среда, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.