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Детский досуговый центр появится на ГГМ в Нижнем Тагиле

24 декабря 2021, 12:53
Фото: 1MI
Новый культурно-образовательный центр появится на улице Тагилстроевская, 2 в Нижнем Тагиле в 2022 году. Документация на его возведение прошла государственную экспертизу. Теперь планируется объявить закупку по поиску подрядчика.

Новый центр разместится на площади более двух тысяч квадратных метров и в двух корпусах. Здания не будут иметь существенных отличий, но наполнение будет различаться по видам деятельности, сообщил директор МБУ «Тагилгражданпроект» Евгений Маленкин.

Планируется, что в стенах центра дети смогут заниматься научной работой, проводить исследования, раскрывать свои таланты и даже заняться музыкой. В зданиях будет два актовых зала, выставочные залы, кабинеты для кружков, студия звукозаписи и монтажа видео. Для детей с ОВЗ будет предусмотрена безбарьерная среда, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Прилегающая территория также будет благоустроена. Между зданиями появятся площадки для мероприятий, стрибола, воркаута и отдыха.

Стоимость проекта составит более 400 миллионов рублей.

Это будет хороший досуговый центр на Гальяно-Горбуновском массиве. Именно такого учреждения не хватает в этом районе. Благодаря поддержке нашего градообразующего предприятия муниципалитет сможет реализовать данный проект, и у тагильских детей появится еще одна возможность проявить и развить свои таланты,заявил глава города Владислав Пинаев.

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