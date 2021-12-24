Выплата 13-й зарплаты стала возможна благодаря рекордным показателям работы компании, на которые она смогла выйти в уходящем году. По предварительным данным, объемы производства будут следующими: примерно 52 тысячи тонн натра едкого твердого (прирост на 31 процент к уровню прошлого года) и около 218 тысяч тонн бикарбоната натрия (плюс свыше 18 процентов). Производство кальцинированной соды марки Б вырастет, как ожидается, до 1824 тысяч тонн, а объемы ПВХ покажут, в свою очередь, рост до 269 тысяч тонн. Речь идет о лучших производственных показателях в 70-летней истории БСК.