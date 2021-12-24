Египтянин, китаец и африканец прочитали стихи русских поэтов в Нижнем Тагиле

Я хочу поблагодарить всех организаторов за теплый прием, несмотря на то, что в Тагиле стоят морозы. Было очень интересно и волнительно поучаствовать в конкурсе, а потом еще и приехать в Россию. Я очень люблю русский язык, поэтому к конкурсу готовилась тщательно, даже сняла отдельное видео для презентации. Очень хочу поучаствовать в следующем году снова,рассказала призер конкурса Алия Янхаева из Кыргыстана.