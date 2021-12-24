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Египтянин, китаец и африканец прочитали стихи русских поэтов в Нижнем Тагиле

24 декабря 2021, 10:32
Фото: TagilCity.ru
Итоги международного конкурса чтецов русской поэзии «Очей очарование» подведены в Нижнем Тагиле. Всего в конкурсе приняли участие 226 человек из 26 стран — Боливия, Египет, Турция, Венгрия, Китай, ЮАР и других. В финал, который прошел в очно-дистанционном формате, прошли 34 конкурсанта.

Провести такой масштабный конкурс Нижнетагильскому государственному социально-педагогическому институту позволила грантовая поддержка от Министерства просвещения РФ.

Мы безмерно гордимся нашими преподавателями, их профессионализмом и их компетентностью, которые позволили выиграть НТГСПИ этот грант. На самом деле провинциальность вуза раньше определялась географическим положением. На сегодняшний день в эпоху развития интернета провинциальность вуза определяется только нежеланием или неумением расширить свои границы. И сегодняшний международный конкурс показывает нашу встроенность не только в российское, но и мировое образовательное пространство,отметила в своей приветственной речи директор НТГСПИ Татьяна Райхерт.

Директор НТГСПИ Татьяна Райхерт
Фото: TagilCity.ru

Конкурс «Очей очарование» проходил с 1 ноября 2021 года в несколько этапов в заочном формате. А в финал, который прошел в очно-дистанционном формате, прошли 34 конкурсанта, поделенных на три возрастных группы, прочли стихи любимых русских поэтов перед компетентным жюри, в составе которого были преподаватели факультета филологии и межкультурной коммуникации НТГСПИ. При этом жюри оценивало не только качество прочтения, но и визуальный ряд в виде презентаций участников.

Цель конкурса — привлечь к его участию всех, кто изучает русский язык, кто любит русский язык. А также распространить влияние русского языка в мире, поэтому мы старались привлечь как можно большее количество стран. И получилось, что приняли участие в конкурсе 26 стран,сообщила заместитель директора НТГСПИ Светлана Устинова.

Фото: TagilCity.ru

Однако не все финалисты смогли приехать в Нижний Тагил из-за отдаленности стран или коронавирусных ограничений, поэтому некоторые из них выступали в режиме онлайн по видеосвязи. Например, участница из Польши Анастасия Ефремова не смогла попасть в Россию прямо на въезде в страну, но это не помешало девушке занять первое место в своей возрастной группе.

Не было в конкурсе и возрастных ограничений. Самой старшей финалистке из Италии Марте Тонджани в этом году исполнилось 77 лет. Она прочла стихотворение Льва Ошанина «Течет река Волга», которое легло в основу знаменитой песни Людмилы Зыкиной. В результате Марта стала лауреатом конкурса «Очей очарование», была особенно отмечена жюри и награждена специальным призом — книгой уральского писателя Павла Бажова «Хозяйка Медной горы».

Все участники отметили особую дружелюбную атмосферу конкурса и заявили о желании поучаствовать в нем снова.

Я хочу поблагодарить всех организаторов за теплый прием, несмотря на то, что в Тагиле стоят морозы. Было очень интересно и волнительно поучаствовать в конкурсе, а потом еще и приехать в Россию. Я очень люблю русский язык, поэтому к конкурсу готовилась тщательно, даже сняла отдельное видео для презентации. Очень хочу поучаствовать в следующем году снова,рассказала призер конкурса Алия Янхаева из Кыргыстана.

Победители конкурса чтецов русской поэзии «Очей очарование» распределись следующим образом:

Возрастная группа до 15 лет.

  • 1 место — Оспан Алдияр Куатулы (Казахстан);
  • 2 место — Вицаи Соня Элиза (Венгрия);
  • 3 место — Гурова Варвара (ДНР).

Возрастная группа 16 лет — 21 год.

  • 1 место — Эль-Ираки Абдель Рахман (Египет);
  • 1 место — Янхаева Алия (Кыргызстан);
  • 2 место — Вустяк Даниил (ДНР);
  • 2 место — Манзини Сийабонга Марвин (ЮАР);
  • 3 место — Вицаи Петер Милан (Венгрия).

Возрастная группа старше 21 года.

  • 1 место — Ефремова Анастасия (Польша);
  • 1 место — Кадреков Шорасул (Узбекистан);
  • 2 место — Арыджан Дерья (Турция);
  • 2 место — Козачкова Юлия (ДНР);
  • 2 место — ЦзиньЯнь Чжоу (Китай);
  • 3 место — Нижник Ирина (ДНР);
  • 3 место — Син Янань (Китай).
Вицаи Соня Элиза (Венгрия)Вицаи Соня Элиза (Венгрия)
Янхаева Алия (Кыргызстан)Янхаева Алия (Кыргызстан)
Вицаи Петер Милан (Венгрия) Вицаи Петер Милан (Венгрия)
Арыджан Дерья (Турция)Арыджан Дерья (Турция)
Нижник Ирина (ДНР)Нижник Ирина (ДНР)
Козачкова Юлия (ДНР)Козачкова Юлия (ДНР)
Син Янань (Китай)Син Янань (Китай)
Вицаи Соня Элиза (Венгрия)
Фото: TagilCity.ru

Я думаю такие конкурсы выходят за первоначально задуманные рамки. Для самих конкурсантов — это просто невероятное зерно дружбы, которое потом пройдет через всю жизнь. Когда мы начинаем вспоминать, что мы делали в молодости, то вспоминаем какие-то нетиповые мероприятия. Они дают самые лучшие эмоции, которые запомнятся навсегда. Все ребята, которые приехали, очень сдружились. И это несомненно радует,рассказала Татьяна Райхерт.

#НТГСПИ#Поэзия#Конкурс#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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