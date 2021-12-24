Почти два десятка экологических нарушений нашел Росприроднадзор на тагильском ВГОКе

В рамках мероприятия специалисты выясняли, насколько достоверно проводится инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, расположенных в местах, где негативное воздействие на окружающую среду наиболее сильное.
Выявленные нарушения касаются осуществления выбросов с нарушениями условий спецразрешения, эксплуатация газоочистительных устройств с нарушениями, предоставление искаженной информации об источниках выбросов в отчетах.
В результате специалисты вынесли предписание об устранении нарушений, а в отношении предприятия и должностных лиц будут возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщили в Уральском управлении Росприроднадзора.
Напомним, внеплановые проверки проводятся специалистами в городах, которые являются участниками федерального проекта «Чистый воздух». ВГОК в Нижнем Тагиле является одним из предприятий-загрязнителей воздуха.