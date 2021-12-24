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Почти два десятка экологических нарушений нашел Росприроднадзор на тагильском ВГОКе

24 декабря 2021, 12:06
Фото: Яндекс.Карты
18 нарушений выявил Росприроднадзор во время проверки ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» в Нижнем Тагиле.

В рамках мероприятия специалисты выясняли, насколько достоверно проводится инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, расположенных в местах, где негативное воздействие на окружающую среду наиболее сильное.

Выявленные нарушения касаются осуществления выбросов с нарушениями условий спецразрешения, эксплуатация газоочистительных устройств с нарушениями, предоставление искаженной информации об источниках выбросов в отчетах.

В результате специалисты вынесли предписание об устранении нарушений, а в отношении предприятия и должностных лиц будут возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщили в Уральском управлении Росприроднадзора.

Напомним, внеплановые проверки проводятся специалистами в городах, которые являются участниками федерального проекта «Чистый воздух». ВГОК в Нижнем Тагиле является одним из предприятий-загрязнителей воздуха.

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#Экология#Росприроднадзор#Проверка#Вгок#Нижний Тагил#Здоровье
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