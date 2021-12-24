Посетители фудмолла «Депо.Москва» сыграли в «Русское лото»

«Участие в тиражах «Русского лото» уже стало настоящей семейной традицией для миллионов россиян из самых разных уголков нашей страны. И дело не только в крупных денежных призах — игра в фудмолле «Депо.Москва» это наглядно показала: несколько сотен людей с энтузиазмом играли в лото, не с целью победить, а, чтобы испытать те самые положительные эмоции от самого процесса игры. Мы с радостью откликнулись на инициативу фудмолла «Депо.Москва» провести игру в «Русское лото», ведь до главного лотерейного розыгрыша года осталось еще чуть более недели, а у посетителей фудмолла появилась возможность испытать свою удачу уже сейчас», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.