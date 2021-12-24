TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

После капитального ремонта откроется филиал детской поликлиники на Руднике в Тагиле

24 декабря 2021, 10:55
Фото: 1MI
После капитального ремонта откроется филиал детской поликлиники на улице Московская, 10 в Нижнем Тагиле. Торжественное мероприятие состоится 28 декабря.

Филиал был отремонтирован в рамках программы по «Модернизации первичного звена здравоохранения». В частности, были сделаны общестроительные работы, перепланировка, проведена новая электрика, обновлены стены, пол и потолок. Для разделения потоков был сделан фильтр. Это специальный кабинет, куда будут приходить дети с симптомами вирусных заболеваний.

Кроме того, в помещении расширены проходы для создания безбарьерной среды. Есть в помещении и шагающий подъемник, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила.

В общей сложности сумма работ составила 4,4 миллиона рублей. К этому филиалу прикреплены 1,7 тысячи детей.

В торжественном открытии примут участие: глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области Елена Савельева.

#Ремонт#Поликлиника#Открытие#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25