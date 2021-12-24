После капитального ремонта откроется филиал детской поликлиники на Руднике в Тагиле

Филиал был отремонтирован в рамках программы по «Модернизации первичного звена здравоохранения». В частности, были сделаны общестроительные работы, перепланировка, проведена новая электрика, обновлены стены, пол и потолок. Для разделения потоков был сделан фильтр. Это специальный кабинет, куда будут приходить дети с симптомами вирусных заболеваний.
Кроме того, в помещении расширены проходы для создания безбарьерной среды. Есть в помещении и шагающий подъемник, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила.
В общей сложности сумма работ составила 4,4 миллиона рублей. К этому филиалу прикреплены 1,7 тысячи детей.
В торжественном открытии примут участие: глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области Елена Савельева.