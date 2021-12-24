После капитального ремонта откроется филиал детской поликлиники на Руднике в Тагиле

Филиал был отремонтирован в рамках программы по «Модернизации первичного звена здравоохранения». В частности, были сделаны общестроительные работы, перепланировка, проведена новая электрика, обновлены стены, пол и потолок. Для разделения потоков был сделан фильтр. Это специальный кабинет, куда будут приходить дети с симптомами вирусных заболеваний.