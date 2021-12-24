Свердловский областной суд вынес первый приговор по делу о нападениях на обнальщиков

Апрель 2019 года. ОПГ «пасла» очередного обнальщика. Получив от неизвестного мужчины рюкзак с 20 млн. рублей он намеревался уехать в Улан-Удэ. Он сел в машину и в сопровождении двух человек отправился в аэропорт «Кольцово». Стоило автомобилю остановиться, как его окружили бандиты. Один из них шесть раз выстрелил в сторону потерпевшего, а другой сообщник забрал с заднего сиденья автомобиля рюкзак с денежными средствами, приказав сидевшим в машине не делать резких движений. Увозил их оттуда Гусейнов.