Топ-5 инноваций в металлургии за 2021 год

2021 год в большей степени стал временем для восстановления экономики. Металлурги сейчас делают акцент на введении новых мощностей и модернизации уже существующих. Увеличиваются объёмы производства, продуктовая линейка расширяется, а качество самой продукции улучшается.
Изучить прогнозы, практики и инновации от лучших экспертов в области металлургии вы можете здесь, а пока переходим к рассмотрению интересных решений 2021 года в этой же сфере.
1. Извлечение металлов
Специалисты российской инжиниринговой компании АО «ВНИПИпромтехнологии» совместно с ТОО «КазГидроМедь» из Республики Казахстан разработали новый способ извлечения металлов. Речь идёт о цветных, редких и благородных металлах из сульфидного сырья. Окислителем служит азотная кислота, она выщелачивает медные сульфидные концентраты. Так собираются извлекать металлы на будущем гидрометаллургическом заводе в Жезгазгане.
2. «Безуглеродная» сталь
Шведская металлургическая компания SSAB в 2021 году произвела первую партию «безуглеродной» стали и уже поставила её своему клиенту, компании Volvo.
В качестве сырья для стали использовалось восстановленное железо, которое изготовили на экспериментальной установке HYBRIT с помощью «зелёного» водорода, полученного электролизом. Процесс электролиза создали с помощью возобновляемой энергии гидроэлектростанций.
Компания SSAB планирует к 2026 году вывести новые технологии на промышленный уровень
3. Прочность металлов
В Пермском Политехе работают над усовершенствованием металлов и сплавов для машиностроительной и аэрокосмической отрасли. Учёные пытаются изменить свойства металла, экономно используя материалы для «напыления» покрытий.
Исследователи из Перми предлагают сделать металлы и сплавы более прочными с помощью микролегирования и плазменной обработки.
4. Сухое складирование отходов
Корпорация Vale из Бразилии запустила фильтрационную установку, которая изготавливает сухие отходы обогащения. Это избавляет от необходимости ставить хвостохранилища для жидких шламов.
Идея сухого складирования отходов появилась в 2019 году, когда произошла катастрофа — прорыв дамбы хвостохранилища. После этого корпорация Vale дала слово избавить своё предприятие от таких объектов, которые несут опасность.
5. Безуглеродная металлургия
Американская компания Boston Metal разрабатывает новую технологию выплавки стали, которая исключает выбросы углекислого газа. Предприятие предлагает превращать железнорудное сырьё в расплав, после чего, с помощью электролиза и инертных анодов, превращать расплав в чистое железо. Получение энергии планируется из возобновляемых источников.