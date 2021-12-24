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Жителей аварийного дома с замерзшим водопроводом в Нижнем Тагиле расселят досрочно

24 декабря 2021, 14:05
Фото: 1MI
За досрочное расселение аварийного дома в Нижнем Тагиле борется прокуратура Дзержинского района.

Жильцы двухэтажного дома на Боровой 37 в Сухоложском поселке уже третий день сидят без холодной воды. Коммунальные службы объясняют это тем, что водопровод замерз из-за ветхости труб, о проблеме они знают, но решить пока не могут. В итоге в ситуацию вмешалась прокуратура, которая проведет проверку соблюдения коммунальщиками жилищного законодательства.

Дом был признан аварийным через суд по инициативе ведомства еще в 2018 году, однако городская администрация запланировала расселение жильцов не раньше конца 2026 года. Это решение мэрии также было оспорено прокуратурой в суде, который иск удовлетворил и обязал городскую администрации установить новую, более раннюю, дату расселения, сообщили в пресс-службе ведомства.

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#Ветхое жилье#Прокуратура#Нижний Тагил#Мэрия#Политика
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