Жителей аварийного дома с замерзшим водопроводом в Нижнем Тагиле расселят досрочно

Жильцы двухэтажного дома на Боровой 37 в Сухоложском поселке уже третий день сидят без холодной воды. Коммунальные службы объясняют это тем, что водопровод замерз из-за ветхости труб, о проблеме они знают, но решить пока не могут. В итоге в ситуацию вмешалась прокуратура, которая проведет проверку соблюдения коммунальщиками жилищного законодательства.
Дом был признан аварийным через суд по инициативе ведомства еще в 2018 году, однако городская администрация запланировала расселение жильцов не раньше конца 2026 года. Это решение мэрии также было оспорено прокуратурой в суде, который иск удовлетворил и обязал городскую администрации установить новую, более раннюю, дату расселения, сообщили в пресс-службе ведомства.