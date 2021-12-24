Жителей аварийного дома с замерзшим водопроводом в Нижнем Тагиле расселят досрочно

Жильцы двухэтажного дома на Боровой 37 в Сухоложском поселке уже третий день сидят без холодной воды. Коммунальные службы объясняют это тем, что водопровод замерз из-за ветхости труб, о проблеме они знают, но решить пока не могут. В итоге в ситуацию вмешалась прокуратура, которая проведет проверку соблюдения коммунальщиками жилищного законодательства.