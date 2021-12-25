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COVID-19 подтвердился еще у 571 жителя Свердловской области

25 декабря 2021, 13:42
Фото: 1МI
В Свердловской области новая коронавирусная инфекция на 25 декабря лабораторно подтверждена еще в 571 случае. При этом количество смертей от COVID-19 составляет 29 исходов.

Екатеринбург сохраняет лидирующие позиции по суточной заболеваемости коронавирусом

Из 571 вновь выявленных случаев инфицирования COVID-19 свердловчан, на жителей Екатеринбурга приходится 156 заболевших. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 195,4 тысячи жителей Свердловской области.

Количество вновь заболевших на 25 декабря россиян составляет почти 25 тысячи человек. За все время пандемии — 10 миллионов 368,3 тысячи случаев.

Летальным исходом закончился коронавирус у 29 свердловчан

Общее количество умерших от коронавируса жителей Свердловской области составляет 9,3 тысячи человек.

На 25 декабря по России от COVID-19 скончался 981 житель страны. В целом коронавирус стал причиной смерти 303,2 тысячи россиян.

486 свердловчан выписаны за сутки по выздоровлению от коронавируса

Суточный прирост выздоровевших по России составил 42,1 тысячи случаев. Общее количество выписанных по выздоровлению от коронавируса жителей Свердловской области составляет 168,3 тысячи случаев, по России в целом — почти 9 миллионов 222,5 тысячи случаев.

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#Омикрон#Штамм#QR-код#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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