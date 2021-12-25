Новогоднюю открытку нарисуют на катке в Екатеринбурге

Ее задача — привлечь внимание жителей области к охране окружающей среды, сохранению водных ресурсов и другим экологическим проблемам региона.
В рамках мероприятия работники областного министерства природных ресурсов и экологии, а также сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов нарисуют на катке новогоднюю открытку. Поучаствовать в ее создании может любой житель или гость областной столицы.
Акция стартует в 13.00, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.