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Новогоднюю открытку нарисуют на катке в Екатеринбурге

25 декабря 2021, 05:32
Фото: 1MI
На катке в Преображенском парке Екатеринбурга 25 декабря пройдет экологическая акция «Добрая открытка».

Ее задача — привлечь внимание жителей области к охране окружающей среды, сохранению водных ресурсов и другим экологическим проблемам региона.

В рамках мероприятия работники областного министерства природных ресурсов и экологии, а также сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов нарисуют на катке новогоднюю открытку. Поучаствовать в ее создании может любой житель или гость областной столицы.

Акция стартует в 13.00, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.

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#Акция#Екатеринбург#Экология#Новый год#Здоровье
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