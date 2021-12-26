«Незавозные» случаи заражения «Омикрона» впервые зарегистрировали в России

Над регионами России нависла новая угроза. Это новый штамм коронавируса «Омикрон», о патогенности которого на днях рассказал глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.
По словам ученого, новый болезнетворный организм лучше адаптируется к окружающей его среде и распространяется среди людей быстрее, чем все его предшественники, в том числе смертоносная «Дельта». А значит стоит ждать большого числа заражений среди невакцинированных.
25 декабря о распространении «Омикрона» высказался министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он сообщил, что ведомством проводится анализ текущей ситуации, связанной с заболеваемостью населения. Зарегистрированы первые «незавозные» случаи заражения «африканским» штаммом B.1.1.529.
Об «Омикроне» стало известно в конце осени этого года. Собой он представляет коронавирус-мутант, который по версии ученых устойчив к антителам в крови организма человека. Источником появления штамма мог стать житель Южно-Африканской Республики с плохим иммунитетом. Оттуда зараза стала расползаться по другим странам мира. Оказалась она и в России, сообщает агентство РИА.