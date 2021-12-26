TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Незавозные» случаи заражения «Омикрона» впервые зарегистрировали в России

26 декабря 2021, 07:18
Фото: Минздрав РФ
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о первых «незавозных» случаях заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» в стране.

Над регионами России нависла новая угроза. Это новый штамм коронавируса «Омикрон», о патогенности которого на днях рассказал глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

По словам ученого, новый болезнетворный организм лучше адаптируется к окружающей его среде и распространяется среди людей быстрее, чем все его предшественники, в том числе смертоносная «Дельта». А значит стоит ждать большого числа заражений среди невакцинированных.

25 декабря о распространении «Омикрона» высказался министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он сообщил, что ведомством проводится анализ текущей ситуации, связанной с заболеваемостью населения. Зарегистрированы первые «незавозные» случаи заражения «африканским» штаммом B.1.1.529.

Об «Омикроне» стало известно в конце осени этого года. Собой он представляет коронавирус-мутант, который по версии ученых устойчив к антителам в крови организма человека. Источником появления штамма мог стать житель Южно-Африканской Республики с плохим иммунитетом. Оттуда зараза стала расползаться по другим странам мира. Оказалась она и в России, сообщает агентство РИА.

Материалы по теме
Обсерватор для туристов для выявления «омикрона» на 100 коек открылся на Урале«Омикрон» выявлен у 25 человек в РоссииОпасность распространения «Омикрона» объяснил академик РАН Александр Гинцбург
#Россия#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25