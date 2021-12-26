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Организация-иноагент в Екатеринбурге провела пикет против установки барельефа Сталина

26 декабря 2021, 04:08
Фото: Петиция
Активисты организации «Мемориал», признанной в России иностранным агентом, провели пикет против установки барельефа Иосифа Сталина на Дом офицеров.

Пикет был согласован с администрацией города, сообщают свердловские СМИ. По информации Е1, для участия в пикетировании было заявлено 25 человек. Однако на деле в акции принимали участие 10. Они сжимали в руках плакаты «Уберите символ массовых репрессий», «Сталин — садист и убийца!» и другие.

Представители уральского «Мемориала» пояснили: это протест против возвращения барельефа Иосифа Сталина на фасад окружного Дома офицеров. Решение властей они воспринимают как оскорбление памяти жертв репрессий. Тех, кого пытали и убивали в страшном 1937 году — в том числе.

Впервые о своем несогласии с возвращением барельефа на фасад организаторы акции заявили еще 14 декабря, потребовав от штаба Центрального военного округа извиниться. Днем позже в интернете появилась петиция, авторы которой призвали к борьбе с восстановлением памятника, который появился на фасаде в ходе реставрационных работ, через 30 лет после демонтажа.

Общественники обращались к министру обороны Сергею Шойгу, командующему войсками ЦВО Александру Лапину, главе штаба ЦВО Михаилу Теплинскому, полпреду Владимиру Якушеву, губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Алексею Орлову. Они считают, что такие вопросы просто так продвигать в жизнь нельзя, а следует выносить на общее обсуждение свердловчан. Ведь во время репрессий в годы правления Сталина погибли тысячи ни в чем не повинных людей. Многих из них сгубили анонимные письма.

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