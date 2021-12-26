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По факту гибели двух мужчин при пожаре на даче в Карпинске проводится проверка

26 декабря 2021, 12:31
Фото: 1MI
Проверку по факту гибели двух человек при пожаре в садовом доме под Карпинском инициировал Следственный комитет.

На данный момент известно, что в доме в момент возгорания находилось трое молодых людей 2002 года рождения, которые употребляли спиртные напитки.

Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей, тела погибших будут направлены на судмедэкспертизу. Возможной причиной пожара в СК называют неисправную печь, либо неполадки с электропроводкой. Также не исключается версия с неосторожным обращением с огнем.

Напомним, спасатели выехали на тушение пожара ранним утром 26 декабря. Здание обрушилось, после разбора завалов были обнаружены тела погибших.

В Карпинске в результате пожара на даче погибли двое молодых мужчин
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