По факту гибели двух мужчин при пожаре на даче в Карпинске проводится проверка

Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей, тела погибших будут направлены на судмедэкспертизу. Возможной причиной пожара в СК называют неисправную печь, либо неполадки с электропроводкой. Также не исключается версия с неосторожным обращением с огнем.