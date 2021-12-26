Убитый в кафе Екатеринбурга мужчина до покушения на него торговал овощами

Дела у Игоря шли неплохо. Одной из постоянных покупательниц он рассказал о приобретенном в ипотеку жилье. После убийства киоск и бистро закрыли. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого, который в момент совершения преступления был одет в синюю куртку с капюшоном и черную маску.