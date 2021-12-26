В Екатеринбурге из автобуса на мороз выгнали пенсионерку

Осуществлять высадку пассажиров недопустимо, тем более, когда на улице минусовая температура. Ни кондуктор, ни водитель не имеют на это никакого права. И неважно, оплатил человек билет, есть ли средства на карте или нет. Тем более, когда это касается детей и пожилых людей, сказал на совещании 24 декабря председатель Комитета по транспорту и организации дорожного движения администрации города Екатеринбурга Игорь Ощепков.