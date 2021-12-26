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Владельца кафе в Нижнем Тагиле оштрафовали за антисанитарию

26 декабря 2021, 05:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
Тагилстроевский суд рассмотрел дело об антисанитарии в одном из местных кафе.

Нарушения в работе тагильского заведения общепита выявили сотрудники Роспотребнадзора. Они без предупреждения приехали туда и провели проверку. Искали нарушения в работе и нашли.

Из материалов административного дела следует, что вопросы возникли к содержанию производственных и подсобных помещений, сообщает «Новый Город». Приготовление кулинарных блюд осуществлялось на складе, по соседству с хранящимися там кухонной утварью, тележками, банками, старым оборудованием. Мясной, холодный, овощной цеха — отсутствуют. Необходимой бытовой техники, например, для подогрева блюд, тоже не оказалось. А пищу сотрудники кафе и вовсе хранили в ведрах из-под пищевых продуктов.

Бактерицидного оборудования нет. Ежедневная влажная уборка с применением моющих средств не проводилась. Медицинские книжки работники кухни не предоставили.

Как результат, в отношении предпринимателя было возбуждено административное дело. Рассмотрев его, Тагилстроевский суд назначил женщине штраф в размере 5000 тысяч рублей. Столь небольшая сумма объясняется смягчающими обстоятельствами. У владельца кафе есть несовершеннолетний ребенок, а к административной ответственности бизнесвумен привлекли впервые.

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#Кафе#Штраф#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество
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