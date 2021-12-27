213 тагильчан были приговорены к обязательным работам

Везде, где он мог бы содержаться, лечиться, либо где бы значился его труп. Ну, уважительная причина. Когда проходит 30 дней, мне возвращаются из всех организаций ответы. Я собираю пакет документов и направляю в группу розыска ГУФСИН, чтобы это постановление было отправлено в федеральный розыск. После того, как он будет задержан, я выхожу на арест и в течение 30 суток решается вопрос о замене работ на лишение свободы.