Блогер Илья Варламов подверг критике отмену QR-кодов в свердловских ТЦ

Напомним, с 22 декабря 2021 года по 20 января 2022 года свердловским торговым центрам разрешено работать без QR-кодов, а заведениям общепита — нельзя. Власти региона сочли, что так проще контролировать создавшуюся эпидемиологическую ситуацию. И что принимаемые ограничительные меры достаточны.