Доставка за 15 минут: как будет работать онлайн-ритейлер Самокат в Нижнем Тагиле

До конца текущего года компания намерена в 2 раза увеличить число городов присутствия сервиса. Теперь услуга быстрой доставки продуктов питания и товаров для дома стала доступна и для жителей Нижнего Тагила.
Курьеры-партнеры Самоката доставляют товары на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря «дарксторам» или центрам формирования заказов, которые Самокат открывает в разных районах города: на сборку уходит 2–5 минут, на доставку еще 5–20.
Сервис разместил на территории Нижнего Тагила более 5 «дарксторов» для оперативной доставки по всему городу. В России уже действует 1000 «дарксторов», а курьеры-партнеры Самоката каждый день доставляют свыше 300 тысяч заказов.
«Даркстор» Самоката, на первый взгляд, выглядит как обычный магазин — такие же стеллажи с товарами, только без покупателей. Вместо них тут работают сборщики и товароведы.
В обычном магазине конфигурация расположения товарных групп устроена так, чтобы покупатель проделал как можно более долгий путь до товаров, которые ему нужны в повседневной жизни. Охлажденные продукты, молочка, хлеб обычно находятся в конце магазина. У нас все наоборот. Товары, которые пользуются наибольшим спросом, мы ставим в начало линии сборки. Распределение товаров также зависит от того, насколько они тяжелые. Хрупкие продукты должны оказаться в пакете наверху: никому не хочется получить мятые мандарины или раздавленный виноград,поясняет Игорь Рожков, директор по маркетингу Самоката.
Когда клиент нажимает кнопку «заказать», начинается сборка заказа. Уведомление появляется в приложении сборщика в виде списка. Для удобства сотрудников каждый пункт сопровождается фотографией товара. Сами товары расположены так, чтобы маршрут сборщика по «даркстору» получился минимальным. Работники Самоката передвигаются с тележками, в которых установлены пластиковые боксы с заранее развернутыми в них пакетами: это тоже ускоряет доставку клиенту. В заказе таких боксов может быть несколько, сборщики ориентируются на объем и правила товарного соседства. Каждый товар перед укладкой в пакет отмечается ручным сканером, информация автоматически дублируется в приложении. Заказ уже в собранном виде передается курьеру.
Почти все процессы в «дарксторе» автоматизированы. Есть отдельный алгоритм, который мониторит товарные остатки. Есть алгоритм, который отслеживает сроки годности и дает сигнал о снятии позиции, у которой этот срок истек. Потому случаи, когда пользователи Самоката получают просрочку, очень редки. И чаще всего это системный баг, а не ошибка человека, который собирает заказ,рассказывает Игорь Рожков.
Цель Самоката — сделать так, чтобы любой человек мог получить нужные ему товары, не выходя из дома, практически мгновенно. Для этого онлайн-ритейлер вкладывает значительные средства в разработку IT-инструментов. Искусственный интеллект, например, помогает прогнозировать поведение покупателей. Технология соотносит количество прогнозируемых и реальных заказов, может ограничивать их количество, чтобы справиться с нагрузкой. В пиковые часы система может выставлять минимальную сумму чека для клиентов или вывести в район дополнительных курьеров, разослав уведомления тем, у кого в этот день выходной.
Общая численность курьеров-партнеров Самоката — около 30 тысяч человек. И это единственные люди, которых видят наши клиенты. Мы относимся к своим сотрудникам серьезно и стараемся обеспечить для них комфортные условия: начиная от обустройства быта внутри точки и заканчивая удобством формы. Например, нам удалось сделать хорошие куртки. Настолько, что я видел курьеров, которые, видимо, подрабатывают в нескольких местах, в наших куртках с рюкзаками других сервисов.говорит Игорь Рожков.
Оформить и получить свой заказ тагильчане смогут с 8.00 до 23.00. В наличие у Самоката более 2,5 тысяч товаров повседневного спроса: продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. Набор товаров, по сути, повторяет ассортимент стандартного «магазина у дома», за исключением алкоголя и сигарет.
На витрине Самоката представлены товары от самых разных производителей, в том числе и от популярных местных брендов. Более 660 наименований в ассортименте «даркстора» — это товары собственной торговой марки Самокат, которые нельзя приобрести ни в одном другом месте. И эта цифра постоянно растет.
Мы пытаемся делать продукты, которые имеют дополнительные свойства, и рассказываем об этом нашим покупателям. В частной марке мы формируем свой собственный набор позиций, который нам интересен. Это не та история, когда берется рецептура производителя и клеится наша этикетка,отмечает Игорь Рожков.
Доставка в Самокате бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей.
Наша цель — изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Мы стремимся к тому, чтобы любой человек мог получать необходимые товары с быстрой доставкой. Это, прежде всего, экономия времени, которое можно потратить на любимые занятия и общение с близкими, подчеркивает Игорь Рожков.