Доставка за 15 минут: как будет работать онлайн-ритейлер Самокат в Нижнем Тагиле

Когда клиент нажимает кнопку «заказать», начинается сборка заказа. Уведомление появляется в приложении сборщика в виде списка. Для удобства сотрудников каждый пункт сопровождается фотографией товара. Сами товары расположены так, чтобы маршрут сборщика по «даркстору» получился минимальным. Работники Самоката передвигаются с тележками, в которых установлены пластиковые боксы с заранее развернутыми в них пакетами: это тоже ускоряет доставку клиенту. В заказе таких боксов может быть несколько, сборщики ориентируются на объем и правила товарного соседства. Каждый товар перед укладкой в пакет отмечается ручным сканером, информация автоматически дублируется в приложении. Заказ уже в собранном виде передается курьеру.