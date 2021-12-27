Лучше б отсидел: как тагильчане отбывают наказание в виде обязательных работ

Представляете, вы пришли в коллектив, где один дебил, второй еще что-нибудь. Просто никуда. Здесь поговорить даже не с кем. Я хороший мальчик. У меня приличная семья. Какой из меня учитель, меня самого еще учить надо. Я же безголовый был, без тормозов, делится Евгений.