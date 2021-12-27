На перекрестке в Первоуральске автомобиль ДПС не разминулся с иномаркой

Камеры наружного наблюдения, установленные на домах, зафиксировали момент ДТП. Автомобиль Лада Веста двигался по улице Ильича в направлении проспекта Космонавтов. В этот момент с дороги-дублера налево совершал поворот минивэн. В результате удара у него оторвало бампер.