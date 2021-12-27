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На перекрестке в Первоуральске автомобиль ДПС не разминулся с иномаркой

27 декабря 2021, 03:29
Фото: 1mediainvest.ru
Инцидент в Первоуральске произошел 26 декабря во второй половине дня. На перекрестке улиц Ильича и Ватутина столкнулись два автомобиля, одним из которых управлял полицейский.

Автомобили столкнулись в условиях плохой погоды. На улице шел снег, на дорогах из-за этого образовалась «каша».

Камеры наружного наблюдения, установленные на домах, зафиксировали момент ДТП. Автомобиль Лада Веста двигался по улице Ильича в направлении проспекта Космонавтов. В этот момент с дороги-дублера налево совершал поворот минивэн. В результате удара у него оторвало бампер.

Потеряв управление, полицейская Лада врезалась в столб и сбила дорожный знак. По данному факту проводится проверка, в ДТП обошлось без жертв и пострадавших, сообщили Е1.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

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#ГИБДД#Первоуральск#Свердловская область#Автомобиль#ДПС#Происшествия
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