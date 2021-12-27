На Воронежской ТЭЦ-2 восстановили подачу тепла жителям

ПАО “Квадра” управляет производственными активами на территории 10 регионов Центрального федерального округа и объединяет 20 электростанций, 314 котельных, а также теплосети протяженностью более 5000 км. Главные виды деятельности компании: производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транспортировка и реализация теплоэнергии на розничном рынке.