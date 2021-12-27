Обвиненный в подглядывании за девушкой в примерочной уралец рассказал свою версию

Когда к нему подошла охрана и менеджер они попросили показать телефон. Молодой человек отказался, заявив, что там могут быть интимные фото его и его девушки. Девушка просила показать телефон охраннику. Мужчина рассказывает, что когда начал разблокировать телефон, то девушка начала туда смотреть, поэтому молодой человек его заблокировал и отказался показывать.