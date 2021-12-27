Поскользнулась на крыльце «Магнита»: тагильчанка получила перелом со смещением

По ее словам, уборка лестницы в этот день также не проводилась: ступени опять были скользкие, покрыты снегом и наледью. Несмотря на то, что были заменены противоскользящие коврики, покупатели до сих пор с трудом передвигаются по лестнице с угрозой здоровью.