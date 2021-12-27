Превышение диоксида азота и свалки в наследство. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

Предприятия-загрязнители должны будут до конца 2022 года установить датчики выбросов. Но это пока только в тех 12-ти городах, которые входят в федеральную программу «Чистый воздух». К таким мерам призвала вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, некоторые предприятия уже начали автоматизировать сбор информации по выбросам в атмосферу, и другие должны последовать этому примеру. Кроме того, датчики будут передавать информацию в режиме онлайн, и человеческое участие там будет минимальным.