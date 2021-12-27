Прокуратура Нижнего Тагила подала иск в суд с требованием убрать свалку на Полюсной

Прокуратура в ходе проверки выявила три места незаконного размещения отходов на площади 573 кв. м. Общий объем мусора составил 120 куб. м, сообщил в официальном ответе нижнетагильский природоохранный прокурор Григорий Битюков. Однако собственники мусора установлены не были, и ответственность за его ликвидацию прокуратура возложила на администрацию города.